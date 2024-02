Il boss Raduano è in carcere al 41 bis | estradato dalla Corsica dopo l’arresto in latitanza

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Marcoè statodalle autorità francesil'arresto ined è arrivato oggi in Italia dove è stato rinchiuso in regime diduro al 41 bis. Le indagini sulla suaproseguono per individuare la rete di fiancheggiatori.

Il capo della mafia garganica, catturato in un ristorante in Corsica. Era a cena con la compagna. Un anno fa l’evasione col lenzuolo a Nuoro (repubblica)

Marco Raduano al 41 bis. Il boss della mafia del Gargano, catturato in Corsica dopo l'evasione un anno fa dal carcere nuorese di Badu 'e Carros, è tornato in Italia.