Ibrahimovic a Sanremo | ironia social | più presenze che ai Mondiali | le statistiche

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Zlatanè stato ancora una volta protagonista, come ospite, del Festival discatenando però commenti e ironieNon è passata inosservata, come sempre del resto, la presenza di Zlatanalla 74° edizione del Festival di. Una presenza solida e corposa che ha animato la prima serata della kermesse canora. L’ex Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La sorpresa della prima puntata di Sanremo è Zlatan Ibrahimovic . Dopo l’esperienza come co- conduttore nel 2021, il campione torna all’Ariston e ... (ilfattoquotidiano)

Con tutta probabilità, i Jalisse torneranno a Sanremo per cantare "Fiumi di parole", la canzone con cui vinsero nel 1997. Lorella Cuccarini ha confermato di averli visti ...In questi giorno sono proprio qui a Sanremo insieme gli amici che organizzano il Giro ...Matteo Berrettini, Zlatan Ibrahimovic e più recentemente anche Federica Brignone. E la passerella non è ancora ...Sul web tantissimi i commenti che tornano sul gran rifiuto di Jannik: per molti una scelta vincente, soprattutto dopo la "gag terrificante" del "ballo del qua qua" ...