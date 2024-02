I voti ai look | Amadeus cioccolatino 5 | Mango incappucciata 7 | Mahmood esagera e fa fatica pure a far le scale 5

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Iagli outfit dell’Ariston: Berté come Steve Jobs, Clara occhiali da nerd, Angelina, Russel Crowe ex Gladiatore

Tornano sul palco dell'Ariston i 30 big in gara. Con loro la co conduttrice per una sera, Giorgia, un drappello di ospiti attesissimi e… noi, coi ... (vanityfair)

Sul palco dell'Ariston ancora una volta i 30 big in gara.: 15 cantano, 15 presentano. Con loro la co conduttrice per una sera, Teresa Mannino, gli ... (vanityfair)

Sul palco dell'Ariston ancora una volta i 30 big in gara.: 15 cantano, 15 presentano. Con loro la co conduttrice per una sera, Teresa Mannino, gli ... (vanityfair)

La vera protagonista della prima fila dell'Ariston continua a giocare con gli outfit optando per un vestito di tulle rosa leggero come una nuvola. Lo stile è quello da principessa delle favole a cui l ...E’ il caso di Il Tre, primo a esibirsi, in completo nero con giacca cropped e petto tatuato in bella mostra. I capelli platino portati con il gel sono il tocco di stile. “Sei bella come il sole” dice ...Sanremo, 8 febbraio 2024 – Terza serata di look al Festival con tanti abiti un po’ da campionario e da show-room e pochi voli di creatività . Amadeus continua a meravigliarci (e a turbarci) coi suoi ...