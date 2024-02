I tifosi scrivono | Da anni dimostriamo di impegnarci fattivamente solo ed esclusivamente per il bene della Spal» La Curva | Sul marchio piccoli passi avanti»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Per centrare l’obiettivo salvezza, la squadra di Di Carlo ha bisogno del supportopropria tifoseria. Lo sannoAntenucci e compagni, e pure l’allenatore di Cassino. Stasera al Mazza non mancherà laone del gruppoOvest Ferrara, al quale – oltre a conservare la categoria – sta particolarmente a cuore la questione del. A questo proposito, nei giorni scorsi si è svolto un incontro importante alla presenzasocietà di via Copparo e delle istituzioni che ha la riscosso l’approvazione degli ultras: "Crediamo che sia stato fatto un primo piccolo, ma significativo, passo inper la tutelanostra storia – recita il comunicato del gruppoOvest Ferrara –. Soprattutto per gli impegni e per il ...