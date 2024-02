I tempi dell’Alhambra | Ora un altro mondo E si dà ragione ai figli anche se sbagliano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) È il suoda una vita e per questo non può avere segreti. Ha visto la notte, il divertimento, la felicità. E ha assistitoalla crisi del settore e al lento ma inesorabile passaggio delle mode. Ma Dino Neri, storico gestoree presidente provinciale Silb, non ha mai preso le distanze dalla gestione dei locali eadesso, alla soglia degli ottanta anni, è ancora impegnato nella conduzione di un club a Marina di Carrara. Nel quale ha riscopertoil primo ’amore’. "Mi sono rimesso a fare il disc jockey. O meglio il manovratore, come sono stato definito all’inizio della mia carriera passando da cameriere nei locali a uomo della musica". Come è nata questa passione? "Prendevo le ordinazioni ai tavoli e avevo scoperto in una sala da ballo questa nuova figura del dj. Un ...