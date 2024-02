I sandali di plastica che hanno conquistato gli africani

(Di venerdì 9 febbraio 2024) In Costa d’Avorio, dove si sta svolgendo la Coppa d’Africa, le lêkê sono ovunque. Queste calzatureuna lunga storia in tutto il continente. Leggi

In Costa d’Avorio, dove si sta svolgendo la Coppa d’Africa, le lêkê sono ovunque. Queste calzature hanno una lunga storia in tutto il continente. Leggi ...Dopotutto le scarpe possono essere diversissime: dai sandali alle ballerine, dalle sneakers agli stivali, dalle scarpe col tacco alto a tutto il resto. Ogni modello, in base al materiale, necessita di ...