I programmi in tv oggi | 9 febbraio 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Su Rai Uno Festival di Sanremo, su Canale 5 Terra amara. Guida aiTv della serata del 9Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 9? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 21.30 La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler. La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler. La fine di Adolf Hitler dal punto di vista della segretaria Traudl Junge, che fu testimone degli ultimi giorni del Fuhrer nel bunker ...