I problemi risolti da iOS 17 3 1 | download piccolo ma fondamentale

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Nelle ultime ore, Apple ha rilasciato l’aggiornamento iOS 17.3.1 per gli iPhone compatibili e, allo stesso tempo, anche il corrispettivo iPadOS 17.3.1 per i tablet supportati. Non si tratta di un update che introduce novità nelle funzioni del telefono, semmai di un pacchetto pensato per risolvere alcuni bug nati dopo il rilascio del firmware maggiore iOS 17.3. L’update iOS 17.3.1 è di dimensioni davvero ridotte, ossia neanche 300 MB. Il peso esiguo, tuttavia, non deve lasciar credere che il rilascio sia poco importante. In effetti, come pure già accennato, gli sviluppatori dell’azienda di Cupertino hanno posto rimedio ad alcuni errori notati dagli utilizzatori finali. Il più importante e pure fastidioso comunicato all’interno del changelog ufficiale si riferisce ad un bug del testo. Quest’ultimo poteva apparire duplicato e sovrapposto durante la digitazione. In relazione a questo ...