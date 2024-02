I pratesi sognano Parigi Tabani e Galardi ai quarti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Chiarae Giudittaapprodano ai, Lorenzo Bruni dovrà ripartire forse dagli ottavi. Il "trio pratese" impegnato ai Mondiali di pallanuoto in corso di svolgimento a Doha può continuare a sognare la qualificazione olimpica. Il Setterosa ha chiuso il girone D al primo posto: con il 12-8 imposto al Canada (conin grande spolvero, dopo aver messo a segno quattro reti) le ragazze del commissario tecnico Carlo Silipo hanno terminato la prima fase a punteggio pieno e si sono qualificate aidi finale (dove affronteranno forse la Grecia). Cammino più complicato, ma non impossibile, per Bruni e soci: nonostante un’ottima prestazione del pallanuotista di Prato, il Settebello non è riuscito a battere la corazzata Ungheria. Un incontro equilibrato con i tempi regolamentari ...