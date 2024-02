I leggings di pelle sono alla moda? Solo se indossati così

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Odi et amo, i leggins effettouna contraddizione fatta capo d’abbigliamento. Comodi e confortevoli come i loro antenati sportivi, ma anche dall’aspetto sofisticato e ricercato. La loro fama li precede, sia in positivo che negativo, poiché con questi pantaloni l’errore di stile è sempre dietro l’angolo. Cosa abbinare aidiper renderli raffinati e sofisticati? Le soluzioni di stile miglioriquelle che giocano con i contrasti, tanto di silhouette quanto di materiali o quelle che li sostituiscono a collant e calze velate giocando con originali sovrapposizioni. Segreti di stile ed errori da non commettere: i migliori outfit che sfidano il gusto bipolare dei leggins ...