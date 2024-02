I Jalisse tornano a Sanremo dopo 27 anni | parteciperanno alla quarta serata del Festival

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Inon salgono sul palco dell'Ariston da 27. L'ultima volta è stato nel 1997, quando trionfarono con "Fiumi di parole". Il duo canoro tornerà ain occasione della, non come concorrenti ma pare coinvolti in una gag con Fiorello.