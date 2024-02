I genitori di Beau Burns sentono il battito del cuore del figlio defunto nel bambino che ha salvato

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Jenny e Rob, idi un neonato morto a 14 mesi a causa di un annegamento, hanno incontrato ilche ha ricevuto il suo. Dopo che il piccoloaveva perso la vita, infatti, la coppia aveva deciso di donare i suoi organi, in modo da poter salvare più vite possibili. “Mia madre e mia nonna erano entrambe infermiere, quindi sono cresciuto in una famiglia molto concentrata sul darci un’educazione medica e sul capire l’importanza delle decisioni che si prendono”, ha spiegato il padre a People. “E anche se quella è stata una giornata durissima per noi, sapevo che qualcuno avrebbe ricevuto la telefonata miracolosa, quindi per me non c’era nemmeno da pensarci”. “È stato un atto di fede”, ha aggiunto la moglie, come si legge sullo stesso magazine. “Devi davvero convincerti che la ...