I clamorosi dubbi di Messina Denaro due mesi prima di morire | «Confessare? Mai dire mai E so come mi avete preso»

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Avrebbe potuto mettere a verbale informazioni capaci di modificare tutto quello che sappiamo su Cosa nostra. Forse non ha fatto in tempo forse, in realtà, non ha mai voluto. In ogni caso,diil 25 settembre 2023, Matteoaprì alla possibilità di parlare con gli inquirenti, nel corso di un verbale del 7 luglio di quello stesso anno. «Non sono interessato, poi nella vita maimai intendiamoci. Io non sono stato mai un assolutista nel senso che non è che perché dico una cosa sarà sempre quella, io nella mia vita ho cambiato tante volte idea, però con delle basi solide…». Consapevole di essere alla fine della propria vita, rispose così al procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido che lo invitava a contribuire «a ricostruire dei pezzetti di verità». Il verbale è stato ...