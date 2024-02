I bancari bergamaschi approvano l’ipotesi di accordo per il rinnovo contratto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Bergamo. Anche i(circa 3000 lavoratori) hanno detto di “sì” aldirelativa aldelAbi (da cui sono esclusi i dipendenti delle Bcc, ndr), firmato a Roma lo scorso novembre. Dalle due assemblee odierne, ospitate in Camera di Commercio (la mattina c’è stata la sessione dedicata ai part time e il pomeriggio quella per i full time), indette da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, sono infatti emersi unanimi consensi sul testo sottoscritto, oltre che dalle rappresentanze sindacali, da Abi e Intesa Sanpaolo. Una presenza, quest’ultima, niente affatto irrilevante oltre che insolita. E che, proprio per questo, merita una piccola annotazione. Carlo Messina, AD della prima Banca italiana ha giocato una mano decisiva in questa ...