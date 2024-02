Hong Kong | Messi salta l’amichevole per infortunio | tifosi rimborsati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Gli spettatori presenti sugli spalti adpertra l’Inter Miami di Lionele una rappresentativa locale sono stati. Non ha avuto altra scelta Tatler Asia, organizzatore dell’evento, dopo le migliaia di proteste – con tanto di minacce legali – per il mancato ingresso in campo di Lionel. Il talento argentino era infatti il pezzo forte di quest’evento ma, a causa di un’infiammazione all’adduttore, è rimasto precauzionalmente in panchina. Una decisione che non è piaciuta affatto aiche avevano speso anche più di 500 euro per assicurarsi un posto sulle tribune. Dopo le scuse dello stessosu Weibo, Tatler Asia ha deciso di rimborsare al 50% i biglietti. Una cifra della quale gli spettatori avrebbero ...