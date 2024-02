Holger Rune | da soli non si può

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Becker e Luthi out, Christensen anche. Mouratoglou? Più di sei mesi, a quanto pare, non era possibile.non trova pace e, se chi hai al tuo fianco può renderti speciale, non saper gestire un team può diventare la tua più grande debolezza. Tante rivoluzioni senza una direzione precisa hanno caratterizzato le ultime due stagioni del danese. Ad agosto dello scorso anno numero 4 del mondo, lì dove oggi si trova Jannik Sinner. La sfida a distanza con il talento azzurro e il coetaneo Carlos Alcaraz, plurivincitore Slam, mette lo scandinavo sotto pressione e gli impedisce di lavorare con serenità.sogna il successo immediato e negli scontri diretti quel livello di tennis sa esprimerlo, riuscendo addirittura ad esaltarsi. Per audacia e spregiudicatezza potrebbe interpretare un ruolo alla Djokovic nella triade del futuro. ...