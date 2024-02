Hockey ghiaccio | Azzurri battuti dalla Slovenia | successo per la Nazionale femminile in Danimarca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Alla Sparkasse Arena di Bolzano laitaliana maschile dicrolla sotto la. Gliperdono per 5 a 1, dopo una perdita di prestazioni pesante su finale. Latornerà a sfidare lagià domani alle 20.30 allo Stadio Pranives di Selva di Val Gardena. La azzurre nel frattempo hanno la meglio sulla Gran Bretagna nella prima partita del 4 Nazioni di Esbjerg, in. Latricolore vince per 2 a 0, con Bonafini che trova il vantaggio al minuto 09.20 e poi Roccella che raddoppia all’11.01. Azzurre di nuovo suldomani alle 19.30 contro le padrone di casa danesi. SportFace.