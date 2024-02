“Ho paura | sono tutti morti vicino a me” | la terribile storia di Hind | bimba di 6 anni scomparsa a Gaza da giorni

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Un conflitto sanguinario quello tra Israele e Palestina. Un conflitto che vede crescere di giorno in giorno vittime innocenti. Vittime comeRajab, unadi 6colpita dal fuoco dei carri armati israeliani aCity e di cui non si hanno più notizie da. “Era spaventata, gridava fuori controllo ed era ferita alla schiena, alla mano e al piede”, ha raccontato all’Afp suo nonno, Baha Hamada, una delle ultime persone che hanno parlato con la bambina al telefono. “Continuava a chiedermi di venire a prenderla”, ha aggiunto Hamada Ottofaera con il fratello di Hamada, Bashar, la cognata e altri bambini nell’auto mentre tentavano di fuggire dalle forze israeliane in avvicinamento nell’area di Tel al-Hawa, aCity. Ma ...

So che divide tantissimo il pubblico, crea dibattito, discussioni. Sono argomenti che purtroppo oggi ci fanno paura, fanno paura alle persone, e so che è difficile. Però c’è stato tantissimo amore e ...Il 2024 è iniziato all’insegna dell’animazione in casa Netflix con la pubblicazione del film Orion e il Buio. Questo film targato Dreamworks però non riesce a sorprendere del tutto l’animo dello s ...di En.Ber. Tornare in Italia Non ho paura di tornare per difendermi, ero impreparata quando avevo 20 anni ma ora sono pronta. E voglio che i miei figli vedano cosa significhi battersi per la verità».