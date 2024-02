“Ho lottato per seimila giorni, grazie a Eluana l’Italia è cambiata. Ora la legge sul fine vita” (Di venerdì 9 febbraio 2024) A 15 anni dalla morte della figlia in stato vegetativo Beppino Englaro ricorda la battaglia per poter interrompere le cure. “Gridavo nel deserto, mi insultavano. Ho sempre agito nella legalità, adesso lei riposa in pace”. Coscioni: “Poca informazione sul biotestamento” Leggi tutta la notizia su repubblica (Di venerdì 9 febbraio 2024) A 15 anni dalla morte della figlia in stato vegetativo Beppino Englaro ricorda la battaglia per poter interrompere le cure. “Gridavo nel deserto, mi insultavano. Ho sempre agito nella legalità, adesso lei riposa in pace”. Coscioni: “Poca informazione sul biotestamento”

