“Ho fatto pensieri impuri” | Emma ammette il colpo di fulmine verso un collega a Sanremo VIDEO

La cantante salentina ha svela to a Fanpage di essersi presa "una cotta" per un collega più giovane: ecco di chi si tratta. (comingsoon)

Mango ha deciso di portare il brano del papà scomparso quando lei aveva 13 anni: «I miei pensieri saranno molto forti in quel momento» ...In un video social la cantante ex Amici ha dichiarato di avere un debole per un noto rapper. Lui ha solo 29 anni, ma l'età non sembra preoccupare la Marrone."L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è su Tedua perché l’ho incontrato ieri sera ed ho fatto pensieri impuri… ho detto ‘mamma mia che bono’ ed ho detto ‘ma quanti anni avrà Tedua’ Ed ho ...