“Ho 35 anni | sono single e so che non diventerò madre Apprezzo troppo la mia libertà per metterla a rischio” | la storia sul DailyMail

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) “Con il passare deglila maternità non si è mai presentata come un’opzione.stataper gran parte della mia vita. A 30mitrasferita a New York ed erodistratta per sentire il tic-tac del mio orologio biologico”. Isolde Walters, 35enne e donna in carriera, racconta la propriaalaffrontando un tema molto attuale e che, visto il calo di natalità, sta interessando anche i leader politici di mezzo mondo. Isolde spiega che, una volta tornata in Inghilterra, si è resa conto che tutte le sue amiche si erano ormai sistemate e avevano messo su famiglia. In quel momento “per la prima volta ho sentito quel senso di assenza nella mia vita. Ma ora, a 35, senza partner e senza i fondi per ...