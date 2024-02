Hellas Verona | Baroni | «Ecco le condizioni dei nuovi arrivati»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Marco, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Monza Marco, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Monza.le sue dichiarazioni. PAROLE – «Quando si affronta un campionato così bisogna essere in grado di gestire la sconfitta, a Napoli per come è arrivato il goal l’amarezza per una sconfitta che la squadra non meritava è ancora più grande, dobbiamo lavorare sulle situazioni e bisogna fare punti, i punti sono quello che adesso dobbiamo perseguire. Lavoriamo tanto, cerchiamo di non lasciare neanche un secondo che non sia utile al collettivo e ai ragazzi, cerchiamo di aiutarli con i video e con le ...