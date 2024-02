Hamilton è come Schumi | un perfezionista E anche lui sogna di vincere con la Ferrari

(Di venerdì 9 febbraio 2024) "Michael Schumacher e Lewishanno molte cose in comune. Ma tra loro esistononotevoli differenze. È comunque bellissimo che i due piloti più vincenti nella storia della F1 abbiano scelto di legare il loro nome alla…" Aldo Costa, oggi direttore tecnico della meravigliosa Dallara ("Dalle colline di Parma ci occupiamo di 17 progetti automobilistici, dalla Indy Car alla Formula E, quella riservata alle monoposto elettriche"), Aldo Costa, dicevo, è l’unico ingegnere Top ad avere lavorato sia conche con. A Maranello fu parte del Dream Team di Montezemolo e Todt. In Mercedes, con Lewis ha vinto di tutto e di più. Ingegnere, chi è meglio tra i due? "Mi rifiuto di rispondere, questa è una provocazione". Cominciamo bene. "Voglio dire subito che Michael e Lewis ...

