Guida floreale per un San Valentino memorabile

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La vita dovrebbe essere colorata tutto l’anno, ma quando non fiorisce, è bello sapere che almeno per un giorno la fiaba diventa tangibile. Ecco la nostraalla scelta del fiore perfetto – che non è solo la rosa rossa

Il mio augurio per questo San Valentino, oltre a celebrare l’amore vero, è quello che impariate ad allenare lo sguardo alla bellezza fuori dagli schemi. Che ognuno possa dare una forma ancor più unica ...Sara Galassi, una giovane fioraia di Savignano, ha aperto un nuovo negozio di fiori nel centro storico. Specializzata in composizioni con il linguaggio dei fiori, vuole far tornare importante il loro ...Il red carpet dei Golden Globe 2024 ha sancito definitivamente il make-up no make-up come tendenza trucco del 2024. Un trend molto apprezzato anche da celeb come Elodie che, ancora una volta, su Insta ...