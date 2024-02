Guida agli eventi del weekend 9-11 febbraio

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Le previsioni non sono incoraggianti, ma non fatevi spaventare: festeggiate il Carnevale a Bergamo con le iniziative di «Che Spettacolo il 2024!» oppure fate un salto sabato a Clusone per la sfilata dei bambini. Al Donizetti c’è l’operetta «Stelle di Broadway», per sognare New York, mentre a Romano di Lombardia il 9va in scena «Mili Muoi», la commovente storia di Carlo Colombo, autore e cantante trevigiano figlio di profughi giuliano-dalmati