Guerra in Medio Oriente | ultime notizie Biden | “La risposta di Israele a Gaza è stata esagerata” Nuovi raid Usa sullo Yemen | 7 attacchi contro droni e missili antinave degli Houthi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 febbraio 2024 –Usa nella notteper colpire obiettivi. Le Forze armate americane (Centcom) hanno condotto 7di “autodifesa”marini e 7da crociera mobilidei ribelliiti che erano pronti per essere lanciati nel Mar Rosso. In this photo released by the US military's Central Command on January 22, 2024, US Central Command forces alongside UK Armed Forces, and with the support from Australia, Bahrain, Canada, and the Netherlands, conduct strikes on 8targets in Iranian-backedterrorist-lled areas of. The ...