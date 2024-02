Guerra fra bande | botte e coltellate alla stazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) San Giovanni (Bologna), 9 febbraio 2024 – La polizia locale e i carabinieri di San Giovanni in Persiceto hanno evitato oggi pomeriggio quella che poteva diventare una tragedia: agenti e graduati del corpo municipale e militari dell’Arma sono riusciti ad intervenire durante una rissa, tra una ventina di giovani marocchini tra maggiorenni e minorenni, che si è accesa sotto nel sottopasso ferroviario. I magrebini erano divisi in due, una di Bologna e l’altra di San Giovanni. Poteva finire in tragedia, perché le forze dell’ordine hanno rivenuto un coltello da cucina e un cutter sul luogo dello scontro. Il bilancio è stato quello di cinque ragazzi fermati per l’identificazione, tra minorenni e maggiorenni e poi denunciati a piede libero per rissa. Di questi, quattro sono rimasti feriti riportando ferire lievi e contusioni varie. E di questi quattro, tre sono finiti ...