Guasto ai passaggi a livello | traffico in tilt a Brescello

(Di venerdì 9 febbraio 2024)(Reggio Emilia), 9 febbraio 2024 – E’ stato un tardo pomeriggio di “passione” per numerosi automobilisti e autisti in genere, che al ritorno dal lavoro, nell’orario di punta, si sono ritrovati bloccati nel, tra Sorbolo e Lentigione, al confine fra le province di Reggio e Parma, per untecnico che ha bloccato iferroviari della linea Parma-Suzzara, pare a causa di un’avaria legata agli effetti delle scosse sismiche registrate a più riprese anche ieri nel Parmense, non distante dal confine reggiano. Verso le 18 sono intervenuti i tecnici Fer con la polizia locale per permettere il transito del treno in sicurezza e, a quel punto, anche la ripresa del, bloccato per quasi un’ora, con lunghi incolonnamenti di veicoli sull’ex Statale 62 e ...