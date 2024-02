Grifo | c’è l’ostacolo Sestri | Gara ostica | siamo pronti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Stasera, con ilLevante, Alessandro Formisano sa i rischi che il suopuò correre, ma anche le armi che può sfruttare per dare seguito a un cammino straordinario, quattro vittorie e un pareggio nelle cinque partite del 2024. "Andiamo a giocare unacomplicata, avremo di fronte una squadra camaleontica, libera mentalmente che fa della salvezza il suo obietivo dichiarato, ma che può anche ambire a qualcosa di diverso – spiega Formisano – . La vittoria con la Torres gli ha dato tanta forza. Potrà metterci in difficoltà se non saremo lucidi, determinati e cattivi nel cercare il risultato. Ma noi abbiamo preparato bene la partita e sappiamo cosa dovremo fare". Pochi ritocchi, anche se l’allenatore tiene in considerazione il tour de force con tre gare ravvicinate di cui due in trasferta. "Qualcosa andremo a ruotare, è ...