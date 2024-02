Grande Fratello | la scoperta di Giuseppe Garibaldi su Perla | cosa è accaduto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024)Vatiero non sta bene al? Ladinel loft di Cinecittà:Vatiero da qualche giorno starebbe affrontando l’avventura alcon più difficoltà del solito. La gieffina campana avrebbe un po’ perso la pace e la gioia mostrata nelle ultime settimane, come notato anche dal pubblico. Ma uno dei primi a rendersene conto nella Casa delè stato il suo amico, capace di costruire con la Vatiero un rapporto molto interessante, tanto da scatenare in diverse occasioni anche la gelosia di Mirko Brunetti. Mentre il gieffino calabrese ...