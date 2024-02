Graduatorie GPS primavera 2024 | necessario registrarsi a Istanze online Per la domanda su INPA o sito Ministero serve SPID o carta identità CIE GUIDA

(Di venerdì 9 febbraio 2024)GPS provinciali e di istituto per il biennio/26: si è in attesa dell'Ordinanza per la presentazione dellama bisognerà attendere ancora un po' di tempo. Ilinfatti ha fornito ai sindacati l'informativa sulla BOZZA e le tabelle dei titoli, adesso il testo passa al CSPI. In ogni caso, per operare tramite Ordinanza, bisogna attendere l'approvazione definitiva del Milleproroghe. Altra novità attesa è il nuovo decreto sulle classi di concorso, con le novità che comporterà. L'articolo .

Approfondimento su Youtube in merito alla nuova bozza ministeriale sull'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.Grande attesa anche per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) che si svolgerà in primavera in base a quanto riferito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.Il Ministero dell'istruzione ha incontrato i sindacati per l'informativa del Decreto di prossima pubblicazione per l'aggiornamento delle GAE e delle graduatorie d'istituto di I fascia. Ecco tutte le n ...