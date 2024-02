Goodhairday | Annalisa che a Sanremo 2024 fa venire voglia a tutti di farsi la frangia con le extension

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Scalatrice seriale di hit, tra cui Sinceramente, con cui partecipa a. Una carriera in salita per la popstar italiana che brilla sul palco dell'Ariston con la sua chioma per l'occasione XXL, dalla magnifica nuance biondo irlandese (no, non è rosso) e unaper la quale gli appuntamenti dall'hairstylist sono aumentati vertiginosamente… Ecco le sue mille e una acconciature