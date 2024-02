Gli ruba il telefono dallo zaino in ospedale | poi tenta la fuga a Napoli | arrestato a Formia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 – Proseguono con incisività i servizi di controllo del territorio della Compagnia Carabinieri difinalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico, il 06.02.2024, personale del: N.O.R.M. – Sezione Radiomobile di(LT), a seguito di mirata e repentina attività di indagine, identificava e deferiva in s.l. un uomo cl. 84’ originario della provincia di Caserta per il delitto di ricettazione. In particolare, il giovane campano era stato visto aggirarsi con fare sospetto all’interno del Pronto Soccorso dell’Dono Svizzero di, da parte di alcune persone in attesa di essere visitate. Tra queste, era presente un ragazzo di Gaeta che, mentre riceveva le cure mediche del caso per un infortunio occorso ai suoi danni, aveva lasciato incustodito il ...