Gli outfit migliori della terza puntata della kermesse musicale nella città dei fiori

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ecco tutti i look e glipiù belliserata. Sanremo 2024: i look e glipiù belliserata su Donne Magazine.

Tra poche ore scopriremo gli outfit dei personaggi in scaletta nella prima serata del Festival. Un momento perfetto per rivedere i look più riusciti ... (iodonna)

Ecco tutti i look e gli outfit più belli della seco nda serata. Leggi tutto Sanremo 2024: i look e gli outfit più belli della seco nda serata su ... (donnemagazine)

Come unici sono stati anche i look della terza serata di Sanremo, outfit ricercati (quanto meno nella scelta), che possono piacere o non piacere ma che, in ogni caso, fanno parte del festival tanto ...La star della terza serata di Sanremo 2024 è lei: Teresa Mannino, vestita Roberto Cavalli, inanella una serie di outfit poco convincenti: camicie piumate, completi in stile vestaglia ...Anzi messinese, perché la firma dei suoi outfit è quella di Fausto Puglisi, designer e director di Roberto Cavalli (che veste anche Alessandra Amoroso). La stessa attrice lo ha citato (ma senza ...