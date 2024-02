Gli eventi in Emilia-Romagna Dalla Formula Uno al tour de France alla Coppa Davis | Bologna è la capitale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024)e l’confermano la loro vocazione sportiva. Mai come in altre regione e in altre città la collaborazione tra amministrazioni locali, federazioni e organizzatori hanno portato sotto le Due Torri e in regione tante importanti manifestazioni. L’indotto creato ha dato vita a un vero turismo sportivo che ha portato eccellenti risultati e risposte lusinghiere. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini (nella foto Schicchi) e Giammaria Manghi hanno presentato il cartellone degli oltre 100in programma in. In prima fila non poteva che essercie la sua area metropolitana. Si va dal Mondiale diUno a Imola, al ciclismo che vedrà quest’anno arrivare sotto le Due Torri anche il ...