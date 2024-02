Gli ascoltatori di “Caterpillar” eleggono Ghali per il “Premio M’Illumino di meno – SanGreen 2024”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 9 febbraio 2024) ROMA – Su Rai Radio 2, l’unica radio ufficiale di Sanremo, “”, con Sara Zambotti e Massimo Cirri, ha lanciato il ‘televoto’ per il “di” tra le canzoni in gara al Festival. Brani che per contenuto e suggestioni sono vicine al messaggio ecologico die della campagna “di”, giunta quest’anno alla sua ventesima edizione. Ad aggiudicarsi il, con un plebiscito popolare di voti arrivati sui social, via SMS e Whatsapp, è statoche, con ‘Casa mia’, interpreta il diffuso timore che il genere umano possa riuscire a farsi carico della transizione ecologica, distratto da un eterno, vuoto presente – ‘Siamo ...