Gli altri giovani Dal milanese Palestra al figlio di Pià seguito dai Reds

(Di venerdì 9 febbraio 2024) C’è tanto nuovo che avanza nella cantera della Dea. Su tutti il non ancora 19enne Marcodi Buccinasco, laterale destro che Gasperini ha già portato in panchina in A e ha fatto debuttare in Europa League. Titolare fisso nell’Under 23 dove ha già collezionato 22 presenze con 2 gol. Sempre nell’Under 23 sta esplodendo il non ancora 21enne portiere Paolo Vismara, bergamasco, 23 presenze di cui 10 tenendo la rete inviolata: da dicembre ha subito appena 2 gol. Gasperini lo ha già portato in panchina. Domenica ha segnato il suo primo gol in C il 19enne attaccante spagnolo di origine senegalese Siren Diao Balde: l’Atalanta lo ha acquistato a gennaio dal Verona, dove era capocannoniere con la Primavera. Ha talento e mezzi fisici. Ha debuttato domenica in C il 19enne centravanti serbo Vanja Vlahovic, prelevato un anno fa dal Partizan ...