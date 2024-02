Gli album da ascoltare

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Da Prelude to ecstasy delle Last Dinner Party a Phasor di Helado Negro. Le recensioni della stampa straniera. Leggi

I Grammy Awards 2024 fanno la storia, per Taylor Swift . Tra i vincitori c'è lei, che ha trionfato nella categoria miglior album per la quarta volta ... (ilgiornaleditalia)

Da What now Brittany Howard a Great doubt di Astrid Sonne. Le recensioni della stampa straniera. Leggi (internazionale)

Taylor Swift nella storia : non solo ha vinto il suo tredicesimo Grammy Awards, gli Oscar della Musica, ma ha conquistato il suo quarto per il ... (ilfogliettone)

È una cantante soul empatica e autorevole, ma pure una chitarrista inventiva. Il fatto che tono dell’album sia tanto mutevole non fa che potenziare testi che indagano gli interstizi delle relazioni e ...I Boomdabash sono un gruppo di origini salentine, tra Brindisi e Lecce, nati nel 2002 a Mesagne(Brindisi). Il quartetto è composto da Biggie Bash(Angelo Rogoli alla voce), Paya (Paolo ...La cantante degli Alabama Shakes ha fatto un discone in cui mette a punto una sorta di black music totale, tradizionale e allo stesso tempo futuristica, per raccontare tutto ciò che in una relazione è ...