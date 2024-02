Giugliano | eventi di carnevale del weekend rimandati causa maltempo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il cattivo tempo impedirà lo svolgimento degliper ildi questo fine settimana.diStamattina si è tenuta con successo la sfilata del corteo allegorico organizzato dell’associazione “Set Me Free ETS”, in partenariato con i Circoli didattici I, II, III e V, con la Scuola L'articolo Teleclubitalia.

Luci, Mercatini e tanto divertimento alla Parrocchia Sacro Cuore di Giugliano . Una comunità viva che in vista del Natale si è adoperata per delle ... (teleclubitalia)

Eventi a Giugliano. Pezzella : Sono trasparente come sempre se a qualcuno non sta bene basta dirlo, ma non è detto che io cambi Eventi a ... (puntomagazine)

Erano stati organizzati dall'associazione “Set Me Free ETS”, in partenariato con i Circoli didattici I, II, III e V, con la Scuola Secondaria di I grado “Cante” , la Scuola Secondaria di II grado “ IS ...Gigi D'Agostino torna in tv. Dopo l'annuncio della malattia nel 2021, il dj e produttore discografico salirà nuovamente su un palco in occasione del Festival di Sanremo 2024.Domenica 11 febbraio, torna a Scampia il consueto Corteo di Carnevale promosso dal GRIDAS - gruppo risveglio dal sonno - sin dal 1983 e cresciuto nel tempo di pari passo con l’aumentare delle realtà a ...