Giudice | Bulli Senza Redenzione - Tifosi ai Domiciliari dopo Violenti Scontri

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Teramo - IlRoberto Veneziano ha emesso un'ordinanza dettagliata di 35 pagine definendo glitracome "duelli traprospettive di". In seguito alla guerriglia di via Cupa, ilha deciso di mettere aii 5arrestati, tre provenienti da Teramo e due da Giulianova, considerandoli tutti pericolosi. Secondo il magistrato, gli ultrà rappresentano un pericolo concreto di recidiva, cioè di commettere nuovi reati. Nell'ordinanza si ricostruisce la dinamica degliavvenuti prima del derby Giulianova-Teramo, con particolare attenzione all'aggressione al carabiniere ferito (insieme a un poliziotto). "La visione dei filmati", si legge nell'ordinanza, "ha ...

