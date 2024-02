Girona | occasione Real per fare la storia nella Liga

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Madrid, 9 febbraio – Un inedito scontro al vertice, probabilmente decisivo per la volata scudettospagnola. IlMadrid di Ancelotti, che pregusta l'arrivo in estate di Mbappé, domani, sabato, alle 18.30 riceve al Santiago Bernabeu ilsuperstar che ha scalato laa suon di vittorie e una valanga di gol. E i catalani sono appena a -2 dai Galacticos, quindi con possibile sorpasso in caso di vittoria. La squadra di Michel, spinta dai gol di Dovbik, vuole aggiungere un'altra perla dopo il 4-2 al Barca, il 4-3 all'Atletico e il 5-1 al Siviglia. Sembra che i Blancos possano essere la prossima grande a finirerete di gioco dei catalani, che due stagioni fa giocavanoseconda serie spagnola. Ma la consistenza delsembra ...

Una 24ª giornata de LaLiga chiaramente incentrata sulla sfida che potrebbe significare un pezzetto di titolo e, per una volta non si tratta né del Clasico né ...DAZN in modalità free, questa settimana Aston Villa-Chelsea, Real Madrid-Girona e Calcio Femminile, Anche questa settimana torna su DAZN la selezione di eventi sportivi gratuiti disponibili in app. Al ...LaLiga EA Sports 2023/2024, ventiquattresima giornata: c'è lo scontro diretto per il titolo tra il Real Madrid e il Girona. Ultime notizie, probabili formazioni, link e live streaming.