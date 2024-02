Giro di Colombia | Mark Cavendish vince in volata la quarta tappa Nessun cambiamento nella generale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Vittoria numero 163 in carriera per, che non finisce mai di stupire e torna are per la prima volta dalladi Roma nell’ultimadeld’Italia dell’anno scorso. E’ il britannico ad avere la meglio insu Fernando Gaviria, e terzultima,deldi2024. Una frazione divisa a metà, in cui comunque non è mancato il divertimento. Erano 181 i chilometri da percorrere per andare da Paipa a Zipaquirá, con la prima parte ricca di salite e con poca pianura, che è diventata protagonistaseconda metà di. Si parte subito forte, e una decina di uomini evadono dal gruppo, arrivano ...