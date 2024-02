Giovani | torna «Step by Step» | tre giorni di cammino e confronto lungo La Via delle Sorelle

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) SECONDA EDIZIONE. Dal 7 al 9 maggio l’iniziativa della Capitale della Cultura per gli under 25 sul percorso di 130 chilometri tra Bergamo e Brescia: due gruppi partiranno dalle due città per incontrarsi a metà. Si parlerà di protagonismole, territorialita?, linguaggi culturali e sostenibilita?. Ecco come partecipare.