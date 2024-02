Giovani sindaci | orgoglio e fatica | Noi | le migliori energie in campo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) MONTECATINI (Pistoia) "Onestà e trasparenza. Il bene comune va tutelato sempre, lo abbiamo giurato sulla Costituzione. Chi amministra sa che ci sono risposte da dare alla comunità attraverso investimenti, ma non solo. Anche facendosi trovare pronti sul territorio, visitandolo, capendolo. Così si combatte anche la disaffezione verso la politica che è sempre più crescente". Parola di Francesca Brogi, sindaca di Ponsacco al secondo mandato, classe 1988, Pd, alla guida di una giunta di centrosinistra, coordinatrice di AnciToscana, protagonista a Montecatini della due giorni che da ieri ha portato in assemblea oltre 500 tra, assessori e consiglieri under 36 provenienti da ogni dove.. Ed è L’Italia più bella il titolo scelto per questa convention nazionale di Anci. Il futuro dell’Italia che prova ad amministrare ...