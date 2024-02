Giovani in campo | solo applausi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tutti insieme contro la violenza sui campi da calcio, in special modo nel settorele. Nasce il progetto ‘La partita applaudita’ che inizierà nel campionatossimi B di Firenze. Già stabilita la prima partita che sarà Itto-San Donato Tavarnelle di sabato 17 febbraio alle 15 allo stadio di via Pio Fedi. Al momento il progetto è previsto per 4 settimane. Si tratta di un’iniziativa per la promozione della cultura sportiva. L’idea della ‘Partita applaudita’ è quella di far giocare le gare davanti al consueto pubblico di genitori, parenti e amici che possono però esprimere le loro emozionied esclusivamente con l’applauso. L’intento è quello di sensibilizzare a vivere la gara sportivamente garantendo un sostegno e un tifo caloroso e sano. Al termine delle gare sarà organizzato il terzo tempo. F. Que.

Promosso da Fondazione Mondo Digitale ETS con l'Università Campus Bio-Medico di Roma e in collaborazione con Italian Tech . Per partecipare è ...

