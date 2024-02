Giorno ricordo | Mattarella | Italiani esuli in Patria | colpiti perchè contro dittatura comunista

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2024 “"La ferocia che si scatenògliin quelle zone non può essere derubricata sotto la voce di atti, comunque ignobili, di vendetta o giustizia sommariai fascisti occupanti; il cui dominio era stato -sappiamo- intollerante e crudele per le popolazioni slave, le cui istanze autonomistiche e di tutela linguistica e culturale erano state per lunghi anni negate e represse". "Le sparizioni nelle foibe o dopo l'internamento nei campi di prigionia, le uccisioni, le torture commessegliin quelle zone, infatti, colpirono funzionari e militari, sacerdoti, intellettuali, impiegati e semplici cittadini che non avevano nulla da spartire con ladi Mussolini. E persino partigiani e antifascisti, la cui unica colpa ...