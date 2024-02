Giorno del Ricordo | Valditara | “Ricordare per radicare nel presente”

Durante la sera della vigilia tutti si riuniscono nelle case per celebrare la fine e l’inizio con ricette e piatti della tradizione, come il Nian gao, che è un dolce di riso, o lo Jiaozi, un tipo di ...Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nella cerimonia al Quirinale per il Giorno del Ricordo. "In quei mesi - sostiene Tajani - alla fine di un tragico conflitto, il più ...A seguito dell'adozione, per ragioni di sicurezza, del divieto di transito sul ponte di via Michelini a Ferrara per i veicoli con massa superiore a 11,5 tonnellate, non adibiti al trasporto di persone ...