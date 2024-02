Giorno del ricordo | studenti italiani e croati spiegano insieme le foibe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Firenze, 9 febbraio 2024 – Coltivare la memoria è importante, ma non è sufficiente. La memoria è legata alpersonale e può essere a volte divisiva o diventare oggetto di odio. Per questo serve la conoscenza storica e la lettura dei documenti. “Immaginatevi – dice lo storico Luca Bravi dal palco del Cinema La Compagna a Firenze, più di trecentocinquantadavanti a lui – che la cultura sia come un mosaico: per funzionare ha bisogno di tutti gli elementi, ma non faremmo buona memoria se le tessere non servissero, tutte, a costruire un percorso di pace”. Di dialogo e di riappacificazione, anche. E quale miglior modo di farlo – lo ricorda anche l’assessora all’istruzione e alla memoria Alessandra Nardini, che apre e chiude l’iniziativa toscana deldel- se non ...