GIORNATA NUMERo 24 La FeralpiSalò aspetta il Palermo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La Serie B scende in campo a partire da oggi per la ventiquattresimadel campionato cadetto. In anticipo il derby lombardo, domani e domenica il resto del turno. Questo il programma completo. Oggi ore 20.30 Como-Brescia. Domani ore 14.00 Cittadella-Parma, Cremonese-Reggiana,, Modena-Cosenza, Sudtirol-Venezia,; ore 16.15 Bari-Lecco, Catanzaro-Ascoli, Pisa-Sampdoria. Domenica ore 16.15 Ternana-Spezia. Classifica: Parma 48; Cremonese 44; Como 42; Venezia 41;39; Cittadella 36; Catanzaro 35; Brescia, Modena 32; Reggiana 29; Cosenza 28; Pisa, Bari, Sudtirol, Sampdoria 27; Ascoli 22; Ternana, Spezia,21; Lecco 20.

Bologna – Cala il numero degli studenti del Sud che scelgono di venire a studiare a Bologna. È la prima volta, almeno con questi numeri. Una riduzione del 15%, circa 4000 in meno. Per il resto le iscr ...Nella sala conferenze della Coop di via Saffi, è in programma domenica la tradizionale ‘Giornata del Marciatore’, a cura del ...ai gruppi sportivi e associazioni che si sono distinti per numero di ...COME SEGUIRE L’EVENTO La diretta tv dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha sarà garantita naturalmente anche nella giornata di oggi in chiaro sulla Rai, tra Rai Due e Rai Sport (il canale numero 58 del ...