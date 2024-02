Giorgetti | idea esenzione Irpef per settore agricolo

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 9 febbraio 2024)pensa a unaper. Parole importanti quelle del Ministro su di uno dei temi più caldi del momento. “Fermi gli interventi già adottati e in precedenza ricordati, nonché tutte le altre misure agevolative vigenti per il comparto, è in corso di valutazione l’intervento in materia didell’per gli imprenditori agricoli che necessitano di un effettivo sostegno, eventualmente prevedendo specifiche franchigie“. “Tale misura, quindi potrà essere, inserita nel primo veicolo normativo utile – che potrebbe essere anche il decreto legge Milleproroghe attualmente all’esame della Camera”. “Se non potremo salire sul palco dell’Ariston, saremo costretti a concentrare su Sanremo, a partire da domani, tutti ...